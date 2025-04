Hamas ai palestinesi “Bruciate tutto per vendicare Gaza”

GAZA (ITALPRESS) – “Bruciate tutto ciò che potete, boschi, foreste e case dei coloni. Giovani della Cisgiordania, giovani di Gerusalemme e coloro che si trovano all’interno di Israele, date fuoco alle vostre auto. Gaza attende la vendetta dei liberi”.

E’ l’appello lanciato dal gruppo armato palestinese Hamas su Telegram nel giorno in cui nel centro di Israele, soprattutto vicino a Gerusalemme, sono divampati diversi incendi e sono in corso anche le indagini dell’intelligence per capire se si tratta di reati dolosi. Anche il canale Telegram di Jenin News Network ha invitato i palestinesi a “bruciare i boschi vicino agli insediamenti” in Cisgiordania.

Mentre gli incendi continuano a bruciare nel centro di Israele, il canale ha pubblicato la foto di una persona mascherata che dà fuoco a un terreno con una città in fiamme sullo sfondo, con l’hashtag “Bruciate le case dei coloni” e un messaggio: “Le case dei coloni saranno cenere sotto i piedi dei rivoluzionari”. Sui social media, gli incendi sono stati anche definiti “Fiamme del diluvio”, riecheggiando il nome dato da Hamas al massacro del 7 ottobre 2023, “Diluvio di Al-Aqsa”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)