Halberg si impone e vince il Rally Due Valli

MILANO (ITALPRESS) – Quarto appuntamento stagionale per il Pirelli Star Rally4 Top legato al campionato italiano assoluto Rally Sparco e quarto diverso vincitore per il monomarca della casa italiana: dopo Alex Ferrari (Ciocco), Giorgio Cogni (Piemonte) e Michael Rendina (Targa Florio) al Rally Due Valli è stato Patrik Hallberg ad imporsi nettamente.

Il ventiduenne svedese con la sua Peugeot 208 Rally4 dotata dei Pirelli PZero RA5A si è subito piazzato ai vertici della categoria e in testa al Pirelli Star Rally4 Top e lì è rimasto con autorevolezza sino al termine. Assente per l’occasione Simone Di Giovanni, la lotta per il secondo posto è stata un serratissimo duello fra la Peugeot 208 dell’emiliano Alex Ferrari e la Renault Clio del leader della classifica stagionale, il giovane romano Michael Rendina.

Nelle prime battute è stato il romano a prevalere, chiudendo la prima tappa in vantaggio di poco più di un secondo, ma nel tratto cronometrato di metà gara Ferrari è riuscito a scavalcare il romano rintuzzando poi tutti i suoi tentativi di rimonta ed è andato a concludere con 9 secondi di vantaggio.

Quarta posizione per Giovanni Ceccato, al debutto nella serie. Il rally veronese aveva validità anche per il Trofeo Pirelli Accademia CRZ. Nella gara specifica, che prevedeva un percorso più breve, i piloti iscritti alla serie Pirelli hanno trionfato sia nella classifica assoluta, dove hanno occupato l’intero podio grazie al successo di Federico Bottoni davanti a Giovanni Costenaro e al greco Eleftherios Alygizakis, che fra le due ruote motrici grazie a Giampaolo Bizzotto (Rally4).

A livello di classe successi anche per Valentino Gaspari (R2), Alex Bertolini (N2), Manuel Derossi (A5) e Fabio Peruzzo (K10) a conferma della competitività dei pneumatici Pirelli su tutti i generi di vettura. Il prossimo appuntamento per il trofeo Pirelli Star Rally 4 Top sarà a inizio luglio con il Rally di Roma Capitale, prova valevole anche per il campionato europeo rally.

– Foto Ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS)