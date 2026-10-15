HAL Service, come trasformare i dati in valore e proteggere l’impresa

HAL Service, come trasformare i dati in valore e proteggere l’impresa

NOVARA (ITALPRESS) - Trasformare i dati aziendali da semplice archivio a reale motore di crescita, efficienza e valore economico, ma anche mettersi al riparo dai rischi in vista delle nuove normative europee come la NIS 2. È questa la sfida al centro di “La Nuova Competitività”, l’evento promosso da HAL Service in collaborazione con Confindustria Novara Vercelli Valsesia. Un appuntamento rivolto a imprenditori, IT manager e direttori finanziari per tracciare la rotta della digitalizzazione. f47/fsc/azn