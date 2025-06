Hajiyev “Fra Italia e Azerbaijan un partenariato strategico”

BAKU (AZERBAIGIAN) (ITALPRESS) - Intervistato a Baku da Stefano Vaccara Hikmet Hajiyev, assistente del Presidente dell’Azerbaijan e Capo Dipartimento degli Affari di Politica Estera, sottolinea come il partenariato con l’Italia non sia solo economico, ma anche culturale e umano: "Un'amicizia tra popoli", dice, che si riflette in scambi accademici, investimenti reciproci e un’intensa cooperazione nel settore energetico. xo9/abr/gsl