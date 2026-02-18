Guignard “Ancora facciamo fatica a credere di aver vinto il bronzo”

MILANO (ITALPRESS) - "Durante questa gara abbiamo avuto degli alti e dei bassi, soprattutto con i punteggi delle altre nazioni, mi ricordo il punteggio di Lara Naki Gutmann, era molto buono, sapevamo di essere in vantaggio, nella mia testa è passata proprio la frase: "ok ce la possiamo fare", quindi è stato proprio bello". Lo ha dichiarato la pattinatrice Charlène Guignard, medaglia di bronzo nella gara a squadre del pattinaggio di figura, festeggiata a Casa Italia alla Triennale a Milano. "È difficile da credere, ancora adesso facciamo fatica a crederci, nelle Olimpiadi in casa c'è tanta pressione, sapevamo che era una gara molto importante, però ci siamo detti sin dall'inizio che, per fare buona performance, non dovevamo pensarci troppo. C'era questa medaglia alla nostra portata, abbiamo fatto un lavoro di squadra bellissimo".