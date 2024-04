Guidesi “La competitività dell’Europa dipenderà dai produttori”

MILANO (ITALPRESS) - "Vogliamo contribuire con delle proposte realistiche e funzionali agli obiettivi europei, tra cui quelli ambientali, ma vogliamo fare in modo che ci sia continuità di progresso e crescita economica. Per farlo bisogna tutelare i produttori. La competitività dell’Europa dipenderà da loro": lo ha detto Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico della regione Lombardia, intervenendo ad “A view from Italy”, format di The Watcher Post. “La digitalizzazione – ha aggiunto - può fare tanto per migliorare la qualità e la sicurezza del lavoro in molti settori, noi siamo impegnati su questo fronte in una sfida di lungo periodo che stiamo giocando insieme alle imprese". fsc/gtr (Fonte video: Utopia Studios)