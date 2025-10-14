Guide turistiche, al via la procedura digitale per il riconoscimento della qualifica estera

ROMA (ITALPRESS) – Arriva la procedura digitalizzata di riconoscimento della qualifica estera di guida turistica per svolgere la professione in Italia in regime di stabilimento. Da lunedì 20 ottobre 2025, sarà possibile accedervi attraverso la sezione Guide Turistiche del Portale delle Professioni Turistiche (https://portaleprofessioni.ministeroturismo.gov.it/tour-guides).

In particolare, la funzionalità sarà disponibile per: le guide turistiche in possesso della qualifica professionale conseguita in uno Stato membro dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo o in Svizzera, il cui riconoscimento è (eventualmente) subordinato al previo superamento di un tirocinio di adattamento o, in alternativa a scelta, ad una prova attitudinale in lingua italiana; le guide turistiche in possesso della qualifica professionale conseguita in uno Stato diverso dalla Svizzera e non membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, il cui riconoscimento è sempre subordinato al previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana.

Ultimata con successo la procedura, che si svolgerà in modalità informatica sul Portale delle Professioni turistiche, si otterrà il tesserino digitale munito di QR code per poter esercitare l’attività in Italia. Le guide che hanno già presentato domanda devono iscriversi nella sezione Guide Turistiche del sopraindicato portale per continuare il riconoscimento online.

