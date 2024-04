Guglielmo Marconi compie 150 anni!

ROMA (ITALPRESS) - Il 25 aprile è stato il 150° anniversario dalla nascita di Guglielmo Marconi, l'inventore della radio e del wireless. Per questa occasione Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ha realizzato per RaiPlaySound un podcast fantasy chiamato “La ragazza delle onde” ispirato al celebre inventore e festeggiato questa ricorrenza a Villa Griffone, dove Marconi ha compiuto i suoi primi esperimenti: “Quando ha iniziato aveva la nostra età - dicono gli speaker di Radioimmaginaria - non sappiamo se a 13 anni volesse cambiare il mondo ma seguendo i suoi sogni, alla fine ce l'ha fatta" fsc/gtr