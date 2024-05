Meloni “Riforma fiscale per rendere l’Italia più attrattiva”

ROMA (ITALPRESS) - "Per diverse edizioni non sono mancata all’assemblea generale dei commercialisti. Lo dico perché voi siete un valore aggiunto per il nostro tessuto economico e sociale, rappresentate un punto di connessione insostituibile tra lo Stato e i cittadini, tra l’amministrazione finanziaria e le famiglie e le imprese. Negli anni abbiamo avuto modo di confrontarci più volte, e non credo di sbagliare se dico che il comune denominatore del nostro dialogo è sempre stato lo stesso, ovvero la necessità di riformare il sistema fiscale italiano per renderlo più giusto, più semplice, più organico e più razionale". Lo dice il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio agli Stati generali dei Commercialisti. sat/gtr (Fonte video: Palazzo Chigi)