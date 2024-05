Campi Flegrei, De Luca “Serve far conoscere i piani di sicurezza”

NAPOLI (ITALPRESS) - “Io non drammatizzerei sinceramente… Più che un lavoro psicologico, nei Campi Flegrei dobbiamo far conoscere fino in fondo i piani di sicurezza che abbiamo aggiornato per quanto riguarda la sanità e il trasporto”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che parlando con i giornalisti a Napoli, a margine dell’evento “La Campania delle Eccellenze”, incentrato sull’assistenza psicologica, risponde così a una domanda sull’allarme bradisismo dopo le tre scosse di questa notte che hanno fatto tremare nuovamente la popolazione dei Campi Flegrei. “Per quello che mi riguarda - aggiunge il governatore - è arrivato soprattutto il momento di far approvare il piano di Sviluppo e Coesione della Regione Campania che viene tenuto bloccato in maniera irresponsabile dal Governo Meloni e dal ministro Fitto perché quel piano contiene un intervento di decine di milioni di euro per realizzare vie di fuga, in caso di necessità, dai Campi Flegrei. Siamo davvero - conclude De Luca - di fronte a un atto di irresponsabilità totale da parte del Governo nazionale”. xc9/pc/gtr