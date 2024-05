Stellantis, Sbarra “Nuovi modelli e incentivi per la transizione”

TORINO (ITALPRESS) - "Aspettiamo, a seguito degli incontri abbiamo fatto con il Governo, il piano industriale che Stellantis deve presentare. Per capire quali sono gli investimenti, quali sono le risorse, quanti nuovi modelli arrivano in Italia, come alziamo la produzione, come si salvaguardano il lavoro e l'occupazione diretta e dell'indotto. È ovvio, Mirafiori non si può fermare. Siamo nel cuore del settore dell'automobile. E il sistema delle imprese deve contribuire alla ripartenza”. Così Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, a margine di un evento organizzato dal sindacato a Torino, in merito alla situazione con Stellantis. xb2/sat/gtr