Guerra in Medio Oriente, la FIE dispone il rinvio delle gare di Coppa del Mondo del prossimo week-end

ROMA (ITALPRESS) – La Federazione Internazionale di Scherma ha disposto il rinvio di tutte le gare di Coppa del Mondo del prossimo weekend, slitta dunque anche il Trofeo Luxardo di Padova, storica tappa del circuito iridato di sciabola maschile. “Vista l’attuale situazione globale, la relativa incertezza e il crescente numero di delegazioni che potrebbero non essere in grado di viaggiare o di rientrare nei propri Paesi a causa, ad esempio, di cancellazioni dei voli, il Comitato Esecutivo della FIE ha deciso di rinviare le seguenti competizioni: Il Cairo (EGY), Coppe del Mondo di fioretto, 5-8 marzo 2026; Padova (ITA), Coppa del Mondo di sciabola maschile, 6-8 marzo 2026; Atene (GRE), Coppa del Mondo di sciabola femminile, 6-8 marzo 2026. Questa decisione di forza maggiore – si legge nella comunicazione della FIE alle Federazioni nazionali – è stata adottata al fine di garantire, come priorità assoluta, la sicurezza dell’intera famiglia della scherma e di assicurare che le delegazioni non siano private della partecipazione per ragioni al di fuori del loro controllo. Inoltre, il Comitato Esecutivo della FIE continuerà a monitorare quotidianamente la situazione e a collaborare con gli organizzatori in merito a possibili nuove date”.

– Foto ufficio stampa Federscherma –