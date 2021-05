PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Pep Guardiola, tecnico del Manchester City F.C., proprietario di una Nissan LEAF e ambasciatore globale Nissan, racconta “l’entusiasmo e le aspettative con cui sta partecipando alla rivoluzione elettrica, descrivendo le emozioni e il senso di orgoglio trasmessi dalla mobilità a zero emissioni”, spiega la casa automobilistica.

In vista della finale di UEFA Champions League, nel nuovo episodio della serie “La mia vita con una Nissan LEAF”, Pep parla della sua passione per l’innovazione.

Pep è passato alla mobilità elettrica tre anni fa e fin dall’inizio ha creduto nelle sue grandi potenzialità. “Potenza, sostenibilità ed emozioni offerte da Nissan LEAF gli hanno fatto capire che i veicoli 100% elettrici possono essere davvero la soluzione per coniugare guida e rispetto per l’ambiente, oggi e in futuro”, si legge in una nota.

In un’intervista esclusiva, in vista della prima finale di UEFA Champions League del club, l’allenatore del Manchester City F.C. svela i suoi obiettivi personali per raggiungere un futuro più sostenibile con la sua Nissan LEAF, e come la sua passione per l’innovazione dentro e fuori dal campo abbia influenzato la sua decisione di passare alla mobilità elettrica e adottare uno stile di vita più attento al futuro.

“Uno dei motivi principali per cui ho scelto un EV è che volevo ridurre il mio impatto sull’ambiente senza però rinunciare al piacere e alle emozioni di guida – sottolinea il tecnico del Manchester City -. Con Nissan LEAF grazie al suo motore elettrico, all’accelerazione immediata e alle tecnologie avanzate, l’esperienza di guida è sia sostenibile che esaltante”.

(ITALPRESS).