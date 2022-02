Guardia Costiera soccorre 573 migranti in area Ionica

La Guardia Costiera ha soccorso 573 migranti in area Ionica. I migranti in difficoltà si trovavano a bordo di due pescherecci sovraccarichi e lasciati in balia delle onde in presenza di condizioni meteo sfavorevoli. Una persona è stata trovata priva di vita. pc/gtr