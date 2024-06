ROMA (ITALPRESS) – “Siamo a un punto decisivo per la realizzazione di un intervento fondamentale: Roma è l’unica capitale europea a non avere un termovalorizzatore, mandando i rifiuti in discarica o trasportandoli tramite tir e treni ai termovalorizzatori altrui, inquinando tantissimo. Abbiamo detto basta a questa vergogna e abbiamo deciso di costruire il termovalorizzatore”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ospite di RTL 102.5 in Non Stop News.

“E’ stata fatta l’offerta formale della gara da parte di un consorzio guidato da ACEA – aggiunge -. Ho nominato la commissione per l’aggiudicazione, che arriverà entro luglio, per aprire i cantieri tra dicembre di quest’anno e gennaio 2025. Otre ai dirigenti di Roma Capitale ci sono due grandissimi esperti: Giorgio Alleva, l’ex presidente dell’Istat e Stefano Consonni, riconosciuta autorità in campo a energia ambiente. Credo che i cittadini apprezzino il mio tentativo di raccontare ciò che facciamo mostrandolo. Io vado spesso a monitorare i cantieri ed è giusto mostrarlo per trasparenza. In qualche modo ci metto la faccia, abbiamo deciso di far vedere i lavori in corso. E’ affascinante perchè a volte troviamo dei reperti e opere di grande fascino, ma è importante far vedere ciò che si sta facendo”.

– foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

