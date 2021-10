ROMA (ITALPRESS) – “La fascia tricolore? A tempo debito. Ora c’è da lavorare”. Così il nuovo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al termine del passaggio di consegne in Campidoglio con la sindaca uscente, Virginia Raggi. Dopo un breve affaccio dal balconcino dello studio del sindaco con vista sui Fori Imperiali e un colloquio privato i due hanno raggiunto l’Aula Giulio Cesare dove si sono scambiati una stretta di mano tra gli applausi. “Sono onorato di assumere questo ruolo, a cui dedicherò tutto il mio impegno e la mia passione. Ringrazio la sindaca per avermi accolto. Abbiamo parlato dei dossier più importanti. Oggi inizierà per me il lavoro. Parlerò al Consiglio comunale e alla stampa al momento opportuno”, ha aggiunto Gualtieri. “Ringrazio Virginia Raggi per il lavoro di questi anni, ora inizia una nuova fase intensa ed emozionante”, ha concluso.

“Faccio i migliori in bocca al lupo a Roberto Gualtieri. Fare il sindaco è, credo, il mestiere più bello e complesso ma bellissimo – ha detto la sindaca uscente -. A livello umano e politico è un’esperienza decisamente piena. Sono stata onorata di guidare per cinque anni questa città, la mia città e per me la più bella del mondo. Con grande senso delle istituzioni consegno la città nelle mani del nuovo sindaco al quale auguro ancora il migliore in bocca al lupo per il nuovo lavoro”. Raggi ha poi lasciato il Campidoglio in automobile salutando i fotografi e concedendosi un selfie con un passante.

(ITALPRESS).