Gualtieri “Potenziamento pronto soccorso del Gemelli un grande regalo”

ROMA (ITALPRESS) - "Questo è un altro intervento importantissimo, bellissimo per il Giubileo, insieme alla Regione Lazio ed al Policlinico Gemelli potenziamo il Pronto Soccorso anche con strutture e strumenti innovativi per evitare l'ingolfamento e soprattutto per migliorare la qualità dell'accoglienza ai malati". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine dell'inaugurazione dei nuovi spazi "Admission room" e "Osservazione breve intensiva" del Policlinico Universitario A.Gemelli. " Un grande regalo, lascito che il Giubileo fa alla città di Roma, per i pellegrini" ha aggiunto " sono 160 i milioni che abbiamo dedicato, insieme alla Regione, per potenziare i pronto soccorso di Roma e del Lazio". xc3/trl/mca1