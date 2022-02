ROMA (ITALPRESS) – “Un’attrice straordinaria che viene giustamente celebrata in tutto il mondo e che noi vogliamo onorare. La Casa del cinema organizza una rassegna su di lei oggi e domani, e cercheremo di ricordarla adeguatamente intitolandole un luogo della nostra città. I ricordi sono tantissimi, penso ai tanti ruoli nei suoi filme. E’ stata una delle grandissimi attrici del cinema italiano e una donna impegnata anche sul piano civico e politico: una figura grandissima, infatti la città la piange e la ricorda”. A dirlo il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, arrivando alla camera ardente allestita per Monica Vitti in Campidoglio. “Riusciva a interpretare ruoli di ogni tipo. Era romana, romanissima. Un grandissimo orgoglio”, aggiunge.

(ITALPRESS).

