Gualtieri “Il Giardino dei Giusti della Farnesina è luogo di memoria”

ROMA (ITALPRESS) - Il Giardino dei Giusti "è un luogo della memoria, un luogo per ricordare che la diplomazia del bene ha avuto degli eroi, dei campioni, delle persone straordinarie che nei momenti più difficili, in cui purtroppo prevaleva spesso l'indifferenza e il voltarsi dall'altra parte, hanno invece messo a rischio la propria vita e in alcuni casi donarla per salvare vite umane. Momenti in cui italiani e spesso diplomatici della Farnesina hanno saputo mettere in campo questa diplomazia del bene". Così il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, all'inaugurazione del "Giardino dei Giusti della Farnesina". "È bello che insieme al Ministero e a Gabriele Nissim abbiamo scelto di ricordarli. Abbiamo scelto un luogo importante e bello - prosegue -, è il viale di accesso alla Farnesina, un luogo centrale perché è bene che questi esempi, soprattutto in un momento difficile di guerre e massacri, i Giusti siamo d'esempio per tutti".