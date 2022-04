ROMA (ITALPRESS) – “Auguri a Roma per il suo 2775° compleanno. Una festa per tutte le romane e tutti i romani che celebriamo con un ricco calendario di iniziative ed eventi gratuiti”. Così su Facebook il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che posta un link con il programma delle iniziative.

Oggi è il 2775° compleanno di Roma, una grande festa per la città e per tutti i cittadini che l’Amministrazione capitolina celebra con un ampio calendario di visite guidate, appuntamenti didattici, inaugurazioni, mostre, concerti, spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche.

Nella giornata sarà gratuito per tutti l’accesso ai musei di Roma Capitale, mostre comprese: un’occasione speciale per celebrare la città ammirando le bellezze delle sue collezioni. Si aggiungono l’area archeologica del Circo Massimo e il Mausoleo di Augusto (prenotazione obbligatoria su www.mausoleodiaugusto.it). E sempre oggi riapre il Planetario.

Il sindaco Gualtieri ha aperto la giornata di celebrazioni deponendo una corona di alloro presso il Milite Ignoto, e successivamente partecipando alla Santa Messa presso Palazzo dei Conservatori e partecipando alla cerimonia per la presentazione della medaglia celebrativa e la consegna del premio “Cultori di Roma” e la premiazione dei vincitori del “Certamen Capitolinum” LXIII.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com