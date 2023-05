ROMA (ITALPRESS) – “Emergenza abitativa e caro affitti? Ho già risposto ieri, non voglio continuare ad alimentare una polemica che considero penosa, di fronte ai problemi dei nostri giovani tutti devono essere uniti nella ricerca di soluzioni non nello scaricabarile, quindi non è con le polemiche che si aiutano i giovani”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine degli Stati Generali della Natalità.

“Il nostro non è un Paese per giovani – ha aggiunto -, se vanno all’Università devono pagare cifre altissime per una stanza o per un posto letto, in molti Paesi già quella è l’età in cui molti giovani fanno figli, qua devono fare salti mortali per riuscire ad avere un posto letto, quindi polemiche non le faccio”.

