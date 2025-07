ROMA (ITALPRESS) – La tappa romagnola del GTWC Europe 2025 non ha mancato neanche quest’anno di regalare spettacolo, emozioni e soprese ai numerosi appassionati che si sono dati appuntamento al Circuito di Misano per vedere in azione le derivate di serie più affascinanti in circolazione e per applaudire il campione di casa Valentino Rossi. Il pluri-iridato, sulla BMW M4 del team WRT, non ha deluso vincendo in accoppiata con Raffaele Marciello gara 1, svoltasi sabato sera in notturna, al termine di un lungo duello con la Ferrari 296 AF Corse del duo Alessio Rovera e Vincent Abril. Terza l’altra BMW di WRT, condotta da Charles Weerts e Kelvin van der Linde. Non meno movimentata è stata gara 2 della domenica pomeriggio, interrotta al settimo giro pe run tamponamento in pista e ripresa solo due ore e mezza dopo. A imporsi in questo caso è stata la McLaren 720S di Garage 59 guidata da Benjamin Goethe e Marvin Kirchhòfer, partita dalla pole position, che ha avuto la meglio su Lucas Auer e Maro Engel su Mercedes-AMG GT3 di Winward Racing e Patric Niederhauser e Sven Mùller su Porsche 911 GT3 R (992) di Rutronik Racing.

“Le nuove P Zero hanno superato con buona scioltezza anche la prova del caldo, l’unica che mancava ancora, almeno in condizioni di gara”, ha sottolineato Matteo Braga Racing Circuit Manager di Pirelli, al quale è stato affidato nel corso del fine settimana il compito di premiare gli equipaggi GT3 in entrambe le gare.

“Le temperature ambientali oltre i 30 gradi e quelle al suolo che hanno di poco sfiorato i 50 gradi hanno sfidato la tenuta delle coperture che non sono venute meno alle aspettative sia in termini di prestazione sia che di resistenza e affidabilità – ha aggiunto Braga -. A Magny Cours, dove le condizioni potrebbero essere non dissimili, avremo conferma definitiva. Intanto, abbiamo fatto il pieno di dati e incassato con piacere i complimenti pubblici di Valentino Rossi al nostro lavoro. A lui vanno le nostre congratulazioni per l’ennesima vittoria in carriera”.

Circa le altre serie gommate Pirelli, nel GT4 doppietta dell’equipaggio composto da Benjamin Lariche e Robert Consani che su Audi R8 LMS del team Speedcar si sono aggiudicati sia gara 1 sia gara 2.

Nel GT2, doppietta anche per la Lamborghini Huracan Super Trofeo che ha vinto entrambe le gare, ma con due equipaggi e due team diversi. Nella sprint di sabato si è imposto il duo composto da Shota Abkhazava e Egor Orudzhev della scuderia ART-Line, mentre domenica mattina ha tagliato per prima il traguardo la vettura condotta dagli italiani Diego Locanto e Luca Segu´ di DL Racing. Complessivamente il numero di brand saliti sul podio nel corso del week-end sono stati otto: quattro in vetta, BWW, McLaren, Audi e Lamborghini, quattro sui rimanenti gradini, ovvero Ferrari (GT3), Mercedes (GT3, GT4 e GT2), Maserati (GT2) e Porsche (GT3).

