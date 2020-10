ROMA (ITALPRESS) – L’assemblea degli azionisti del GSE ha approvato il Bilancio d’esercizio 2019 con un valore della produzione di 14 miliardi di euro e un utile netto di 8,1 milioni di euro ed è stata proposta la distribuzione di una parte dell’utile d’esercizio, pari a oltre 5 milioni di euro, come dividendo all’Azionista MEF. “L’approvazione del Bilancio d’esercizio conferma la solidità economico-finanziaria del GSE. Il particolare momento storico che siamo costretti a vivere e il processo di transizione ormai avviato rendono sempre più evidente e necessario il contributo del GSE, in termini di conoscenza e competenza, data l’indubbia rilevanza del ruolo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, quale volano del rilancio economico e sociale del Paese, in un’ottica di crescita della sua competitività e degli investimenti”, ha dichiarato il Presidente del GSE, Francesco Vetrò. Il valore della produzione è ascrivibile principalmente ai contributi di CSEA, a carico delle componenti delle bollette del settore elettrico e gas, oltre ai ricavi ottenuti dalla vendita dell’energia elettrica da fonti rinnovabili e ai corrispettivi versati dai beneficiari dei regimi incentivanti. A fronte dei suddetti proventi sono stati erogati incentivi monetari per oltre 9,5 miliardi di euro e ritirata energia incentivata per oltre 4,3 miliardi. “Dietro all’approvazione del Bilancio c’è il lavoro delle donne e degli uomini del GSE, quotidianamente impegnati nell’affiancare il Paese verso gli obiettivi di decarbonizzazione. In particolare, nell’ultimo anno il GSE ha riorganizzato la Società per incrementare la capacità di rispondere alle esigenze territoriali e per approfondire tematiche “core” con i nostri stakeholder al fine di generare un impatto positivo per il settore di riferimento. Abbiamo inoltre supportato la Pubblica Amministrazione nel percorso di riqualificazione energetica dei propri edifici e lavorato sulla sensibilizzazione delle giovani generazioni sui temi della sostenibilità. Un’azione di formazione e informazione”, ha detto l’Amministratore delegato del GSE, Roberto Moneta, “svolta parallelamente a quella di sostegno alla filiera delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, indispensabile per raggiungere i traguardi di sostenibilità al 2030”. L’Assemblea ha inoltre approvato il bilancio consolidato del Gruppo GSE, con un utile netto di 8,6 milioni di euro ed un valore della produzione di oltre 30 miliardi di euro.

(ITALPRESS).