ROMA (ITALPRESS) – Al via la V edizione di ECAM, European Corporate Council on Africa and Middle East, che si è tenuta a margine della conferenza Italia-Africa. Ideato e presieduto da Kamel Ghribi, vicepresidente di Gruppo San Donato, ECAM promuove la relazione tra i Paesi europei e l’area Africa e Medio Oriente, focalizzato nel sostegno a progetti nell’ambito della sanità, della formazione e delle infrastrutture. Il 29 gennaio, alla serata inaugurale tenutasi all’Excelsior di Roma, hanno preso parte William Ruto, presidente della Repubblica del Kenya, Hassan Sheikh Mohamud, presidente della Somalia, Ignazio La Russa, Presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, Ministro delle Riforme Istituzionali, Luigi Di Maio, Rappresentante speciale della UE per la Regione del Golfo, Alessandra Ricci, AD di Sace, la senatrice Licia Ronzulli e il giornalista Bruno Vespa. La serata è stata presentata da Eleonora Daniele e accompagnata dal gruppo musicale Il Volo.

– Foto ufficio stampa Gruppo San Donato –

(ITALPRESS).