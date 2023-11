Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo) “Servono obiettivi etici per l’economia”

NAPOLI (ITALPRESS) - "Non basta lottare contro la criminalità ma bisogna fare in modo che l'economia possa svilupparsi in direzione degli obiettivi etici". Lo dice Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, a margine di un incontro su etica, legalità, economia a Napoli. xc9/mgg/gtr