Groenlandia, von der Leyen “I nuovi dazi Usa sono un errore”

DAVOS (SVIZZERA) (ITALPRESS) - "Quando si tratta della sicurezza della regione artica, l'Europa è pienamente impegnata". Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, intervenendo al World Economic Forum di Davos. "I dazi aggiuntivi proposti" sulle importazioni negli Usa dai Paesi europei che hanno mandato militari in Groenlandia "sono un errore, soprattutto tra alleati di lunga data". mgg/gtr (Fonte video: European Commission)