ROMA (ITALPRESS) – “Come membri della NATO, ci impegniamo a rafforzare la sicurezza artica come interesse transatlantico condiviso. L’esercitazione danese pre-coordinata “Arctic Endurance”, condotta con gli Alleati, risponde a questa necessità. Non rappresenta una minaccia per nessuno”. Così in una nota congiunta Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e Regno Unito, in merito alla Groenlandia.

“Siamo pienamente solidali con il Regno di Danimarca e il popolo della Groenlandia – prosegue la nota -. Sulla base del processo avviato la scorsa settimana, siamo pronti a impegnarci in un dialogo basato sui principi di sovranità e integrità territoriale che sosteniamo fermamente. Le minacce tariffarie minano le relazioni transatlantiche e rischiano di innescare una pericolosa spirale discendente. Continueremo a essere uniti e coordinati nella nostra risposta. Ci impegniamo a difendere la nostra sovranità”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).