Groenlandia, i Paesi colpiti dalla minaccia di dazi Usa “Pronti al dialogo, ma difendiamo la sovranità”

(260118) -- NUUK, Jan. 18, 2026 (Xinhua) -- People attend a demonstration against U.S. actions and remarks suggesting control over Greenland in Nuuk, capital of Greenland, an autonomous territory of Denmark, Jan. 17, 2026. TO GO WITH "Feature: 'Hands off Greenland': protesters push back at U.S. takeover bid." (Photo by Anders Kongshaug/Xinhua) - Anders Kongshaug -//CHINENOUVELLE_XxjpbeE000048_20260118_PEPFN0A001/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/2601181333

ROMA (ITALPRESS) – “Come membri della NATO, ci impegniamo a rafforzare la sicurezza artica come interesse transatlantico condiviso. L’esercitazione danese pre-coordinata “Arctic Endurance”, condotta con gli Alleati, risponde a questa necessità. Non rappresenta una minaccia per nessuno”. Così in una nota congiunta Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e Regno Unito, in merito alla Groenlandia.
“Siamo pienamente solidali con il Regno di Danimarca e il popolo della Groenlandia – prosegue la nota -. Sulla base del processo avviato la scorsa settimana, siamo pronti a impegnarci in un dialogo basato sui principi di sovranità e integrità territoriale che sosteniamo fermamente. Le minacce tariffarie minano le relazioni transatlantiche e rischiano di innescare una pericolosa spirale discendente. Continueremo a essere uniti e coordinati nella nostra risposta. Ci impegniamo a difendere la nostra sovranità”.

(ITALPRESS).

