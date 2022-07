Grillo “Il doppio mandato diventi legge dello Stato”

“Il Movimento c’è, non c’è, non lo so se è disintegrato, se è molecolare o quantico. La cosa che so è che i nostri due mandati sono la nostra luce in questa tenebra incredibile”. Così il co-fondatore del Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo, in un video postato sul suo blog. sat/red