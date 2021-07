GENOVA (ITALPRESS) – “Se si balla nei bar dove si alza la musica, negli stabilimenti balneari se c’è una festa, nelle ville dei più ricchi, non riesco a capire perchè ci sia questa discriminazione nei confronti delle discoteche. Possiamo gestirle bene, magari consentendo l’ingresso con green pass con la seconda dose: non vedo perchè debbano essere le uniche penalizzate”. Così il presidente della Liguria Giovanni Toti, ospite questa sera del Tg4. “Altrimenti – ha concluso Toti – in assenza di regole diventa tutto un pò selvaggio e si creano situazioni di illegalità difficilmente controllabili”.

(ITALPRESS).