Green Pass, Parlamento Ue “Evitare discriminazioni”

Il Parlamento Europeo ha approvato la proposta legislativa sul certificato per riaffermare il diritto alla libera circolazione in Europa durante la pandemia. Gli eurodeputati chiedono che il documento, in formato digitale e cartaceo, attesti se una persona è stata vaccinata contro il coronavirus o, in alternativa, se ha effettuato un recente test con risultato negativo o se è guarita dall'infezione. Tuttavia, i certificati non serviranno come documento di viaggio, né diventeranno una precondizione per esercitare il diritto alla libera circolazione. mrv