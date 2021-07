Green Pass, Meloni “Scelta economicida come pensato da Macron”

“Immaginare di applicare in Italia un Green Pass come quello pensato da Macron sarebbe secondo me 'economicida'”. Così la presidente di FdI, Giorgia Meloni, a margine della presentazione a Napoli del suo libro “Io sono Giorgia” fpa/pc/red