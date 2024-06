Grecia e Spagna le destinazioni più gettonate per gli italiani

ROMA (ITALPRESS) - Inflazione, aumenti tariffari e guerre non hanno fermato la voglia di viaggiare degli italiani. Tra giugno e agosto saranno circa 4 milioni quelli che si metteranno in viaggio grazie ai servizi delle Agenzie di viaggi, per un aumento complessivo delle prenotazioni del +3,5% rispetto all’estate 2023. È quanto emerge dall’indagine di Assoviaggi Confesercenti, realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze. mgg/gtr