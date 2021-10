LISSONE (ITALPRESS) – “L’Italia è un modello, dobbiamo diffondere questa innovazione. Non abbiamo paura di proiettarci nel futuro. Anzi siamo proiettati verso il futuro”. Lo ha dichiarato il presidente della FIGC Gabriele Gravina a margine della

presentazione dell’Ibc Center di Lissone, nuova centrale Var. “Diversi mesi fa sembrava un progetto irrealizzabile, molto complesso, è stata una grandissima impresa realizzare tutto ciò in quattro mesi. Rappresenta una nuova eccellenza del calcio italiano, ma anche dello sport. La FIGC è stata la prima nel mondo a lanciare la tecnologia, come la goal line technology. Siamo proiettati verso il futuro, la Federazione vuole accompagnare questo processo. E’ previsto anche un corso di formazione soprattutto per i dirigenti. Cercheremo di far abbandonare ogni tipo di pregiudizio nei confronti degli arbitri e anche qualche critica. La riforma del calcio deve far cambiare anche il tipo di mentalità.”.

(ITALPRESS)