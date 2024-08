ROMA (ITALPRESS) – In una comunicazione del 21 agosto, la Figc ha comunicato all’IFAB “la disponibilità dell’Italia a testare il tempo effettivo di gioco, per rispondere a un’esigenza sempre più avvertita da tutti, quella che tutte le partite abbiano un tempo reale”. Lo ha dichiarato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, nell’odierno punto stampa. Un’altra richiesta all’IFAB ha riguardato la possibilità di “sperimentare l’upgrade del protocollo VAR, prevedendo, in un numero limitato di occasioni, la possibilità che gli allenatori o i capitani delle due squadra possano chiamare un on-field review, il cosiddetto challenge”, ha aggiunto il presidente della Federcalcio. Una terza proposta riguarda la sperimentazione di un sistema di comunicazione tra allenatore e capitano. Queste tre rappresenterebbero innovazioni assolute, mai autorizzate dall’IFAB in nessun campionato, “ma se non partiamo con delle richieste, nessuno si interrogherà mai sulla possibilità di apportare delle modifiche al gioco del calcio”, ha sottolineato ancora Gravina.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

