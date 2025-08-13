Gravina “Dispiaciuti per Donnarumma, è il più forte”

UDINE (ITALPRESS) – “Situazione Donnarumma? A me dispiace sul piano umano, perché è un ragazzo sensibile, e sportivo perchè è un nostro pilastro della Nazionale. Spero che possa trovare un suo equilibrio. E’ il più importante e forte portiere al mondo”.

Così Gabriele Gravina, presidente della Figc, ai microfoni di Sky Sport, da Udine, dove questa sera è in programma la Supercoppa Europea tra Psg e Tottenham. Luis Enrique non ha convocato il portiere per questa sfida: ormai è rottura con il club campione d’Europa e già ieri Donnarumma ha di fatto salutato il pubblico parigino, esprimendo tutta la sua amarezza per una fine che non si aspettava.

Di sicuro, però, Donnarumma sarà in campo il 5 settembre con la maglia azzurra contro l’Estonia, dove, in chiave qualificazioni mondiali, oltre ai tre punti sarà importante la differenza reti rispetto alla Norvegia: “Innanzitutto dobbiamo vincere, poi vedremo il numero di gol: per noi Gigio è molto importante – ha sottolineato Gravina -. E’ entrato in sintonia immediata con il ct Gattuso. Siamo preoccupati, ma convinti che oltre ad essere un portiere molto forte sia un ragazzo maturo e formato. Con le nostre coccole siamo convinti di poterlo schierare nelle migliori condizioni”.

SUL TEMA STADI, “SUPERCOPPA UNO STIMOLO PER EURO2032”

All’evento di apertura della giornata che assegnerà la Supercoppa Europea, Gravina ha anche parlato dell’importanza della manifestazione per il sistema calcio italiano, con evidenti prospettive di riferimento a Euro2032. “Il grazie per questa giornata va alle istituzioni, al sindaco De Toni, al presidente Fedriga, con il quale abbiamo avviato questa stagione di collaborazione per lanciare un modello di sport-turismo e cultura. Tutto questo rende speciale un modello replicabile di riferimento che rafforza il connubio fra sport e comunità locali – le parole di Gravina – Per me è un motivo di grande soddisfazione essere qui, in una giornata sportivamente importante, resa possibile grazie alla collaborazione di enti e istituzioni”.

Il presidente Figc ha ringraziato anche la Uefa, di cui è anche primo vicepresidente, “per aver creduto in questo progetto”, e la famiglia Pozzo, che “ha avuto visione nel creare i presupposti per rendere possibile tutto questo. E’ un premio alla visione di una famiglia, alla visione di un territorio, che mi auguro possa servire da stimolo per vincere un altro progetto importante per il nostro Paese nel portare a casa, con progettualità, Euro2032. Ci uniamo ai festeggiamenti che abbiamo visto in tutto il Friuli-Venezia Giulia. Grazie per chi ha reso possibile questo evento”.

