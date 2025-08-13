Gravina “Donnarumma il migliore al mondo, per noi è fondamentale”

UDINE (ITALPRESS) - "Dispiace per Gigi perchè è un ragazzo straordinario, lo considero, ma non solo io, il miglior portiere del mondo, è fondamentale per la nostra Nazionale. E' un grande professionista, non deve farsi condizionare da quella che è una scelta tecnica del Psg e noi rispettiamo la volontà della società e dell'allenatore. Per noi è un calciatore determinante, un giocatore che ha dato tantissimo alla Nazionale e tutta Italia gli deve essere grato, perchè gran parte del merito di Euro2021 va ascritto anche alle sue importanti parate". Così il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, sul caso Donnarumma-Psg, a margine di un incontro al Friuli, dove questa sera si disputerà la Supercoppa europea tra Paris Saint Germain e Tottenham. rb/ari/gtr