Grave un sedicenne accoltellato a Frascati, arrestato un coetaneo

ROMA (ITALPRESS) – E’ stato arrestato il presunto autore dell’accoltellamento di un 16enne, avvenuto ieri a Frascati, in provincia di Roma. In manette è finito un coetaneo. Il 16enne è stato raggiunto da un fendente al torace al culmine di una lite. Il ragazzo è ricoverato in codice rosso all’ospedale San Sebastiano Martire. E’ stato operato, ma è grave. Il ferimento, secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, sarebbe avvenuto nel centro del paese, dove ci sono diversi locali molto frequentati da giovani.

È stato rintracciato poche ore dopo a Ciampino, presso l’abitazione della fidanzata, l’autore dell’accoltellamento. Si tratta di un quindicenne che dovrà rispondere di tentato omicidio e porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Da quanto ricostruito nel corso della notte, è emerso che alla base del diverbio, poi sfociato nel ferimento della vittima, vi sarebbe un credito non saldato dal ferito originato dalla compravendita di capi di abbigliamento posta in essere dall’aggressore a beneficio di alcuni coetanei. Il quindicenne, nel corso dell’interrogatorio, avrebbe ammesso le proprie responsabilità.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).