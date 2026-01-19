Grano duro, istituita la Commissione Unica Nazionale

ROMA (ITALPRESS) - Individuare il prezzo indicativo del grano duro di produzione nazionale e le sue relative tendenze di mercato. È questo l'obiettivo della Cun Grano Duro, Commissione unica nazionale, istituita dal Ministero dell'Agricoltura, di concerto con il dicastero delle Imprese e del Made in Italy. La Commissione sarà il luogo di raccordo tra la parte produttiva e la parte industriale acquirente, che saranno pariteticamente rappresentate al proprio interno. ​La CUN sarà uno strumento per assicurare la trasparenza del mercato e il processo di formazione dei prezzi, rispondendo in modo tempestivo alle esigenze degli operatori di mercato per orientare il proprio operato. Per il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, con l'avvio della Cun si vuole assicurare maggiore correttezza nei rapporti di filiera, per rafforzare la competitività del settore cerealicolo italiano. Sarà migliorato il sistema di controlli alle frontiere per garantire che il grano importato rispetti gli stessi standard seguiti dagli agricoltori italiani. ​gsl