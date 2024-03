GENOVA (ITALPRESS) – “Il Gala Pas de Deux ci ha regalato una splendida serata all’insegna dell’arte e ha portato in scena a Genova il meglio della danza internazionale. Un ringraziamento non può che andare a Jacopo Bellussi, un artista noto in tutto il mondo che anche quest’anno ha portato nella sua città e in Liguria uno spettacolo straordinario, e alla Fondazione Friends of Genoa, che ha sostenuto l’evento”. Così il presidente e assessore alla Cultura Giovanni Toti, intervenuto ieri sera al Teatro Carlo Felice di Genova in occasione della serata all’insegna della danza internazionale Gala Pas de Deux.

Foto: ufficio stampa regione Liguria

