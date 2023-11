PALERMO (ITALPRESS) – Dopo il successo del primo fine settimana ottenuto dal 59° Concorso Internazionale di Sicilia, presso il ritrovato campo ostacoli de La Favorita di Palermo, cresce l’attesa per il long week-end (da domani a domenica) dedicato alla 38° “Coppa degli Assi” che culminerà con il “Grand Prix” dal ricco montepremi (80 mila euro sui 200 totali) al quale punterà un qualificato lotto internazionale di Amazzoni e Cavalieri.

In contemporanea con le gare della “Coppa degli Assi” riprende anche la 5° Fiera Mediterraneo del Cavallo con la seconda parte del ricco programma quotidiano (dalle 8 alle 20) che comprende manifestazioni, spettacoli, e rassegne. Gli ingressi al campo ostacoli ed ai tre parcheggi serviti da navette sono gratuiti.

Le gare comprese nel programma della Coppa degli Assi si svolgeranno presso il campo centrale “Tommaso Lequio di Assaba”, mentre spettacoli e attività (battesimo della sella, giochi con pony, esibizioni di cavalli indigeni e sanfratellani ed altro ancora) sul campo intitolato a “Giuseppe Di Matteo”. Nell’adiacente area della biodiversità – sempre all’interno del Campo della Favorita – esposizione di equidi, bovini e ovini autoctoni siciliani, a cura dell’Istituto Sperimentale Zootecnico della Sicilia.

La prima gara di domani alle ore 8 sarà la numero 301 (altezza ostacoli 1,30 metri) abbinata a Euromanager Sanità, a seguire la seconda (302 altezza 1,35 metri) abbinata a Fortezzza e la terza (303 altezza 1,40 metri). Le due gare del Tour Giovani Cavalli avranno inizio alle 13.30 con quella riservata ai 5 anni ed a seguire quella dei cavalli da 6 anni.

Il 59° Concorso Internazionale di Sicilia, la Coppa degli Assi e la Fiera Mediterranea del Cavallo sono stati voluti dal Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Organizzati da Fiera Verona insieme alla Regione Siciliana ed al Comune di Palermo, con il Patrocinio dell’Assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo e con il contributo del Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

– foto ufficio stampa Stratos DMP, ritrae Bruno Chimirri –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]