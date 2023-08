TORINO (ITALPRESS) – L’elettrificazione è un aspetto fondamentale del percorso evolutivo di Jeep e rappresenta l’impegno a diventare leader anche nelle tecnologie per una mobilità sempre più sostenibile, fermi restando i valori storici di avventura, autenticità, libertà e passione. Grazie alla tecnologia ibrida plug-in, infatti, i modelli Jeep 4xe Plug-In Hybrid sono i SUV Jeep più performanti e divertenti da guidare di sempre, letteralmente capaci di “andare ovunque e di fare qualsiasi cosa”, in ossequio al noto claim “Go Anywhere, Do Anything”. Allo stesso tempo sono vetture ideali per la guida quotidiana in città, anche in modalità full-electric, con grande semplicità d’utilizzo e di ricarica. Non a caso in Italia continua il successo della tecnologia Jeep 4xe: i SUV Plug-In Hybrid hanno primeggiato nel 2021, nel 2022 e nel primo semestre del 2023 il mercato dei veicoli a basse emissioni, consolidando la leadership della marca nel comparto dei veicoli a basse emissioni, ricaricabili con la spina.

E il 2023 è anche l’anno in cui la proposta elettrificata di Jeep si è arricchita con Jeep Avenger, il primo SUV 100% elettrico del brand, e con le prime consegne di Jeep Grand Cherokee 4xe, la quinta generazione dell’ammiraglia di Jeep venduta dal suo esordio in oltre 7.000.000 di unità nel mondo, e oggi per la prima volta in versione elettrificata. Proposta in Europa esclusivamente in versione 4xe Plug-In Hybrid, la gamma di Jeep Grand Cherokee 4xe si compone degli allestimenti Limited, Trailhawk, Overland e Summit Reserve. Ciascuna con caratteristiche specifiche, per assecondare qualunque gusto estetico ed esigenza di mobilità, le diverse declinazioni della Nuova Jeep® Grand Cherokee 4xe condividono un elevato livello di raffinatezza premium, tecnologia innovativa, avanzata capability 4×4 ed elettrificazione. Prosegue così il cammino della nuova ammiraglia Jeep iniziato con il successo della Grand Cherokee 4xe Exclusive Launch Edition, andata sold out in poche settimane. Di certo, l’arrivo della gamma completa consentirà al nuovo SUV Jeep di consolidare il grande apprezzamento riscosso dai modelli “4xe” del marchio, un autentico “brand nel brand” che identifica l’evoluzione del concetto capability aggiungendo sostenibilità, efficienza e ancora più sicurezza e divertimento di guida.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).