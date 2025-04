NAPOLI (ITALPRESS) – Grandissimo successo di pubblico per la settima tappa del Tour Mediterraneo Vespucci. Sono oltre 78.000 le persone che a Taranto hanno visitato il “Villaggio IN Italia” allestito presso il Castello Aragonese e Nave Amerigo Vespucci; 67.000 sono coloro che hanno avuto l’opportunità di salire a bordo della Nave Scuola della Marina Militare. Nel corso della tappa hanno raggiunto il Villaggio IN Italia di Taranto: il Ministro della Difesa Guido Crosetto in visita informale; il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi; il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti; il Commissario Straordinario per i Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese; il Comandante Interregionale Marittimo Sud Ammiraglio di Squadra Vincenzo Montanaro e Luca Andreoli Amministratore Delegato di Difesa Servizi S.p.A, la società in house del Ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell’iniziativa.

Oltre al fascino senza tempo della nave più bella del mondo, ammirata dalle migliaia di cittadini, tra gli eventi che hanno contribuito al successo della settima tappa: il seminario “AMAN” “Alliance of Mediterranean News Agencies” dedicato ai prossimi Giochi del Mediterraneo che si disputeranno a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre 2026; i riti della Settimana Santa tarantina con il passaggio, per la prima volta nella storia, delle Poste della confraternita del Carmine a bordo di Nave Vespucci e la visita a sorpresa del cantante Al Bano, accolto calorosamente dal pubblico.

Il lunedì dell’Angelo, con il sopraggiungere della tragica notizia della scomparsa del Santo Padre, Nave Amerigo Vespucci, la cui cappella è chiesa giubilare, ha issato a mezz’asta il Tricolore in segno di lutto. L’organizzazione del Tour Vespucci, nell’impossibilità di riprogrammare in altra data le visite già prenotate a favore della popolazione, ha garantito l’afflusso e ha annullato ogni evento collaterale raccomandando a tutti i visitatori la massima sobrietà e compostezza in rispetto verso il lutto che ha colpito il mondo intero. Distribuito su una superficie di più di 4.000 metri quadri presso il Castello Aragonese, anche a Taranto il Villaggio IN Italia ha permesso ai visitatori di conoscere l’esperienza del Tour Mondiale e del Villaggio Italia, nata da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, con l’obiettivo di promuovere le eccellenze del Made in Italy portando in giro per il mondo la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Il progetto Tour Mediterraneo Vespucci – Villaggio IN Italia è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi S.p.A. e Ninetynine.

La settima tappa del Tour Mediterraneo Vespucci ha avuto una copertura informativa di oltre 1.100 pubblicazioni tra quotidiani, siti, tv, radio e agenzie nazionali e locali, 24 milioni di visualizzazioni sui canali social del Tour Vespucci, oltre 2 milioni di interazioni e la creazione di oltre 200.000 contenuti da parte degli utenti che, per commentare, hanno usato principalmente la parola “onore”. Dati che confermano il ‘fenomeno Vespucci’ già consolidato nel corso del tour intercontinentale.

“Un evento emozionante e memorabile per la città di Taranto che sottolinea ancora una volta quanto sia profondo il legame tra il territorio e le Forze Armate. La sosta in porto dell’Amerigo Vespucci e la presenza del Villaggio IN Italia, è stata occasione per condividere con le migliaia di visitatori lo splendore di una storica nave a vela che unisce al suo ruolo prettamente formativo una rara capacità diplomatica, di testimonianza delle eccellenze nazionali nel mondo e nel Mediterraneo e dei valori che animano i Marinai e, più in generale, le donne e gli uomini della Difesa, costantemente impegnati nella promozione e tutela degli interessi nazionali. Raccolta e protetta nel suo ormeggio dai simboli della città e della Marina – Ponte Girevole, Castello Aragonese, Monumento al Marinaio – il Vespucci ha assunto un valore ancora più profondo nel corso degli storici riti della Settimana Santa, momento di devozione particolarmente sentito nella Città dei Due Mari, ospitando l’Altare della Reposizione e unendo idealmente la tradizione marinara al sentire di un territorio da sempre vicino alla Marina Militare. Un risultato di grande valore simbolico che nasce da un lavoro di squadra che ha visto le Istituzioni e le organizzazioni coinvolte operare in modo sinergico ed in totale comunanza d’intenti, a dimostrazione che nessun risultato è precluso quando vi è la volontà di raggiungerlo” ha commentato il Comandante Interregionale Marittimo Sud Ammiraglio di Squadra Vincenzo Montanaro.

“Il Villaggio Italia nell’ambito del Tour Mondiale Vespucci è nato per essere un miniexpo itinerante, si è poi evoluto in piattaforma multidisciplinare e di comunicazione divenendo, infine, anche luogo di incontro e dialogo fra popoli e culture. Siamo stati particolarmente orgogliosi del connubio tra il Villaggio IN Italia, che racconta ai nostri concittadini l’esperienza del Tour Mondiale, e i XX Giochi del Mediterraneo in occasione delle tappe di Brindisi e Taranto, perché non ci poteva essere sinergia più affine. Esattamente come il Villaggio IN Italia, i Giochi del Mediterraneo sono un luogo di dialogo tra i popoli attraverso lo sport. Nave Vespucci è sempre stata un’icona nazionale, lo era in particolare per noi italiani mentre, oggi, dopo questo Tour mondiale è diventata un fenomeno globale; un luogo fisico, ma anche piattaforma dove si parla, si discute e ci si confronta. Cogliamo l’occasione per augurare ai XX Giochi del Mediterraneo un grande successo, almeno pari a quello riscosso dal Vespucci in giro per il mondo. La tappa di Taranto ci ha regalato, poi, delle bellissime sorprese oltre ad un bagno di pubblico straordinario, segno del grandissimo legame tra la città dei Due Mari e la Marina Militare che ringrazio per il fondamentale ruolo che svolge anche a sostegno di questa iniziativa” ha commentato Luca Andreoli, Amministratore Delegato di Difesa Servizi S.p.A.

“Il Comitato dei Giochi del Mediterraneo è orgoglioso di essere stato Main Sponsor delle tappe di Brindisi e Taranto del Tour Mediterraneo Vespucci. La presenza nei nostri due mari di Nave Amerigo Vespucci, la più bella nave del mondo, è una straordinaria occasione per celebrare i XX Giochi del Mediterraneo, a poco più di un anno dal loro svolgimento. Per questo abbiamo pensato a una partnership che potesse affiancare le tappe di Taranto e Brindisi del Tour Mediterraneo Vespucci a un evento che vede il Mare Nostrum come naturale elemento di aggregazione. La Nave Scuola della Marina Militare non è solo la nave più bella, ma è ormai evidente che è anche la più amata nel mondo” ha dichiarato il Massimo Ferrarese Commissario Straordinario peri Giochi del Mediterraneo.

L’iniziativa del Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci e del Tour Mediterraneo è promossa dal Ministero della Difesa ed è sostenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – con il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare e il Ministro per lo Sport e i Giovani; dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy; dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste; dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; dal Ministero della Cultura; dal Ministero del Turismo; dal Ministero per le Disabilità.

– foto ufficio stampa Tour Mediterraneo Vespucci –

(ITALPRESS).