SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Lando Norris conquista la pole position nel Gran Premio d’Austria 2025 di Formula 1, firmando il tempo di 1’03″971. Ottimo secondo posto per la Ferrari di Charles Leclerc che, con un ritardo di 0″521 dal britannico della McLaren, si prende la prima fila. Terza piazza per l’altra McLaren di Oscar Piastri, distante 0″583 dal compagno di squadra. Bene anche Lewis Hamilton che, a bordo della sua Rossa, ottiene il quarto crono davanti al connazionale George Russell. Delusione per la Red Bull di Max Verstappen, che scatterà soltanto dalla settima casella; nona la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli.

LE DICHIARAZIONI

Lando Norris: “E’ stato un bel giro, probabilmente l’ho costruito pezzo dopo pezzo. Il primo tentativo nel Q3 è stato buono, ma sapevo di poter fare meglio e ci sono riuscito. Avevo un piano e sono riuscito ad eseguirlo. Sono molto contento, è una bella giornata per me. Spero di poter continuare così. La stagione è lunga, voglio assaporarmi questo momento perché arrivo da un periodo difficile in qualifica. Sono contento per oggi, ma voglio dimostrare ancora il mio valore. Oggi è soltanto l’inizio”.

Charles Leclerc: “Sono molto soddisfatto. L’unica volta che siamo partiti in prima fila è stato a Monaco. Il team sta continuando a spingere e lo ringrazio. Sono contento del mio giro, è stato un buon weekend finora. Sappiamo di avere una macchina migliore in gara, speriamo di mettere pressione alla McLaren domani. Norris ha fatto un giro incredibile, domani cercheremo di dargli filo da torcere”.

Oscar Piastri: “Purtroppo non ho potuto neanche iniziare il mio secondo giro, perché Gasly si è girato. Lando è stato veloce per tutto il weekend e sarebbe stato difficile batterlo, ma avevo abbastanza passo per essere in prima fila. Il nostro passo è stato abbastanza forte in questo weekend, avremo le nostre opportunità domani. Il mio programma non è sicuramente chiudere al terzo posto”.

Lewis Hamilton: “Vediamo quanto saremo competitivi in gara. Penso di aver fatto un bel giro, poi purtroppo ho avuto un sovrasterzo alla curva 6 altrimenti avrei potuto portare a casa il secondo posto. Devo ringraziato tutti a Maranello per aver costruito questo fondo, sicuramente ci ha aiutato. A livello operativo abbiamo fatto cose fantastiche. Sono rimasto calmo nonostante il traffico, abbiamo fatto un bel lavoro. Sono contento. Il modo in cui abbiamo eseguito tutto è stato perfetto, siamo entrati in Q3 senza usare un set di gomme in più. Ora dobbiamo ottimizzare tutto in gara. Se continuiamo a spingere, nulla è impossibile”.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

1. Lando Norris (McLaren)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Lewis Hamilton (Ferrari)

5. George Russell (Mercedes)

6. Liam Lawson (Racing Bulls)

7. Max Verstappen (Red Bull)

8. Gabriel Bortoleto (Sauber)

9. Kimi Antonelli (Mercedes)

10. Pierre Gasly (Alpine)

11. Fernando Alonso (Aston Martin)

12. Alexander Albon (Williams)

13. Isack Hadjar (Racing Bulls)

14. Franco Colapinto (Alpine)

15. Oliver Bearman (Haas)

16. Lance Stroll (Aston Martin)

17. Esteban Ocon (Haas)

18. Yuki Tsunoda (Red Bull)

19. Carlos Sainz (Williams)

20. Nico Hulkenberg (Sauber)

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).