Gran Bretagna, aeroporto Heathrow: ad aprile 6,7 milioni di passeggeri, -5,3% rispetto al 2025

ROMA (ITALPRESS/30SCIENCE.COM) – Nuovi dati pubblicati da Heathrow hanno rivelato che l’aeroporto ha gestito 6,7 milioni di passeggeri ad aprile, con un calo del 5,3% rispetto all’aprile 2025.

Il rapporto mostra inoltre che il traffico passeggeri tra Heathrow e il Medio Oriente è diminuito del 52,4% su base annua nell’aprile 2026, mentre il traffico passeggeri tra l’Asia e il Pacifico è aumentato del 5,6% nello stesso periodo e del 10,6% nei primi quattro mesi dell’anno. Complessivamente, l’aeroporto ha registrato 25,6 milioni di passeggeri tra gennaio e aprile 2026, con una crescita annua dell’1,2%, mentre il numero totale di passeggeri su base annua tra aprile 2025 e aprile 2026 ha raggiunto 84,8 milioni, con un incremento dello 0,9% rispetto all’anno precedente. Nell’arco di aprile 2026, l’aeroporto ha effettuato 38.496 movimenti di trasporto aereo, con una riduzione del 4,6% rispetto al 2025.

Inoltre, Heathrow ha movimentato 129.912 tonnellate di merci nel corso del mese, con un aumento dell’1,0% rispetto all’anno precedente. I volumi di merci da e per l’Asia-Pacifico sono aumentati del 15,1% nell’aprile 2026 e del 10,2% nei primi quattro mesi dell’anno. Tuttavia, in linea con i dati relativi al traffico passeggeri, anche il traffico merci dell’aeroporto legato al Medio Oriente ha registrato un calo del 23,7% nell’aprile 2026.

Nel corso del mese, il Nord America è rimasto il principale mercato di merci per Heathrow, con 54.377 tonnellate metriche movimentate nell’aprile 2026, e l’aeroporto ha gestito un totale di 1,59 milioni di tonnellate metriche di merci nei 12 mesi fino all’aprile 2026, con un aumento dello 0,2% rispetto all’anno precedente.

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(ITALPRESS).