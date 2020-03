La super sportiva GR Supra GT4 ha ottenuto l’omologazione nella categoria GT4 a seguito di esami tecnici e prove in pista da parte dell’organizzazione Stéphane Ratel Organisation (SRO). I tecnici SRO hanno esaminato dettagliatamente la GR Supra GT4 prima di testare le sue prestazioni in pista sul circuito Paul Ricard nel sud della Francia la scorsa settimana, al fine di determinare l’appropriato ‘balance of performance’ che viene applicato a tutte le vetture GT4 al fine di garantire competizioni nelle stesse condizioni.

Lo sviluppo della GR Supra GT4 presso Toyota Motorsport GmbH (TMG) è iniziato all’inizio del 2019 con un lungo programma di test di oltre 12.000 km sui circuiti in Europa. Stéphane Ortelli è stato il collaudatore principale, che ha contribuito insieme ad una squadra di driver esperti ad ottimizzare la dinamica di guida della vettura in una varietà di condizioni.

La GR Supra GT4 è basata sulla GR Supra 3.0L stradale ed è stata sviluppata e realizzata dalla Toyota Motorsport GmbH (TMG). Il motore 3.0L sei cilindri in linea turbo è stato portato a 435 CV/320 kW ed è abbinato ad una trasmissione automatica a sette rapporti con paddle al volante. La vettura utilizza inoltre un differenziale a slittamento limitato di tipo meccanico. I componenti racing includono un impianto di scarico Akrapovic e lubrificanti di primo equipaggiamento forniti da Ravenol. Le prime vetture sono state già ordinate dai team racing in Germania, Francia e Regno Unito e gestite direttamente da Toyota Motorsport.

