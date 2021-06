SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – “In qualifica abbiamo raggiunto finora le temperature più calde del weekend, ma abbiamo anche visto che i distacchi sono molto piccoli e che ci possono essere diverse possibilità di strategia. I primi due piloti in griglia e Bottas partiranno con le medium mentre gli altri piloti nella top 10 prenderanno il via con le soft. Domani ci aspettiamo una partenza ricca di azione e sarà anche interessante vedere se la Red Bull sarà in grado di far fruttare parimenti le strategie diverse dei suoi due piloti”. Lo ha dichiarato Mario Isola, responsabile F1 e Car Racing Pirelli, dopo le qualifiche del Gp di Stiria in programma domani. “Le previsioni danno temporali per domani e questo potrebbe naturalmente influenzare la gara. Se così non fosse, ci aspettiamo una gara ad una sosta che può essere affrontata con diverse strategie”.

