BARCELLONA (ITALPRESS) – “Una qualifica ricca di colpi di scena quella di oggi pomeriggio. Abbiamo visto nella prima parte la pioggia fare una breve ma importante comparsa e la pista che, successivamente, è andata migliorando in fretta e in maniera molto sensibile. In condizioni di aderenza non ideali proprio per l’acqua caduta in precedenza – non ha piovuto solo in Q1 ma anche in FP3 e durante la gara di F2 – è ancora più eclatante vedere che ben dieci piloti siano stati in grado di scendere sotto il limite previsto nelle simulazioni della vigilia (1m13.400s) e il tempo della pole sia quasi 1.2s inferiore”. Lo ha dichiarato Mario Isola, direttore Motorsport Pirelli, dopo le qualifiche del Go di Spagna in programma domani sul circuito di Barcellona. “Il fatto che nelle prime cinque posizioni si siano piazzate cinque vetture diverse è un segno dell’equilibrio fra le forze in campo, anche se chiaramente un pilota e una vettura rimangono anche su questa pista i favoriti per la vittoria”.

“Sulla base di quanto visto finora, per quanto riguarda la strategia da adottare in gara si può confermare la previsione della vigilia, con la scelta delle due soste favorita rispetto ai tre pit-stop e con la Hard – la nuova C1 introdotta all’inizio del 2023 – come mescola più performante. Inoltre, va considerato che fra la griglia di partenza e la prima curva ci sono diverse centinaia di metri da percorrere e quindi la scelta della Soft in partenza, grazie alla maggior aderenza che garantisce, diventa l’opzione più valida. Ciò detto, non dimentichiamoci che, al momento, Meteo France dà un 60% di possibilità di pioggia a partire dalle 15 di domani…”.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]