ROMA (ITALPRESS) – Sono 10 gli azzurri del ct Nicola Zanotti che si sono qualificati per il tabellone principale di domani nel Grand Prix di sciabola maschile ad Orleans. Erano ammessi di diritto, in virtù della propria posizione nel ranking, Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre. A loro si sono aggiunti, dopo un’ottima fase a gironi, Edoardo Reale (primo in assoluto con tutte vittorie alla sua prima esperienza nel Grand Prix) e Marco Mastrullo. Dopo aver vinto i match nei tabelloni preliminari, hanno trovato posto nel tabellone da 64 di domani anche Mattia Rea, Edoardo Cantini, Lupo Veccia Scavalli, Giovanni Repetti e Lorenzo Ottaviani. Out nel tabellone da 128 invece Giacomo Mignuzzi e Daniele Franciosa.

Domani la giornata clou nel Grand Prix di Orleans. In programma i due tabelloni principali. Nella competizione di sciabola femminile saranno otto le azzurre in gara, dieci gli sciabolaori nel tabellone maschile. Per tutti il sogno di arrivare nel pomeriggio sul palcoscenico dello Zenith, dove dalle 18.30 andranno in scena gli assalti che assegnano le medaglie.

