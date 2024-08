ZANDVOORT (OLANDA) (ITALPRESS) – “Abbiamo assistito a una gara molto intensa, dove abbiamo visto un pilota e una squadra – Lando Norris e la McLaren – esprimere una chiara superiorità su avversari e compagni di squadra. Alle sue spalle, c’è stata una bella lotta interna ai due gruppi di squadre in cui si è sostanzialmente divisa questa stagione: quello di testa di cui fanno parte, con la McLaren, Red Bull, Ferrari e Mercedes e quello delle squadre in lotta per i rimanenti piazzamenti a punti, che vede protagoniste tutte le altre scuderie”. Così il direttore di Motorsport Pirelli, Mario Isola, dopo la vittoria di Lando Norris nel GP di Olanda con la McLaren. “Dal punto di vista della strategia, abbiamo visto confermate le previsioni della vigilia che davano la sosta singola come l’opzione più veloce sulla carta. Per quei pochi dati che era stato possibile raccogliere nelle prove libere e in base alle simulazioni della vigilia – ha poi continuato -, ci aspettavamo di vedere più vetture utilizzare la Soft per sfruttarne la maggior prestazione rispetto alla Medium ma, probabilmente, la maggior parte delle squadre ha ritenuto di approcciare il primo stint in maniera più prudente, considerando che le informazioni disponibili non erano sufficienti. Peraltro, la Soft ha dimostrato di essere all’altezza della situazione, come si è visto con Hamilton – ha infine concluso -, ovvero il pilota che ha guadagnato più posizioni rispetto alla posizione in griglia, che ha scelto per il terzo stint la stessa mescola C3 con cui era partito”.

