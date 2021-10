RICCIONE (ITALPRESS) – Al Playhall di Riccione sono stati assegnati oggi altri due titoli italiani durante il 57° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving. Nella spada maschile Allievi la Scherma Treviso è riuscita a portare negli otto ben tre atleti e ha vinto la gara grazie al primo posto di Dario Benetti. L’atleta veneto ha battuto ai quarti Pietro Agazzi del Cds Mangiarotti 6-1, poi in semifinale ha superato il derby col compagno di società Federico Bondi 15-8 e in finale ha avuto la meglio 15-11 su Tommaso Pizzutilo, portacolori dell’Accademia Schermistica Fiorentina, che era già arrivato terzo nella prova di fioretto. Ha avuto spazio sul podio anche il Circolo della Spada Mangiarotti grazie al terzo posto di Michele Queiroli. La finale della sciabola Allieve ha visto invece la sfida tra due società romane, l’Accademia d’Armi Musumeci Greco e le Fiamme Oro. A prevalere è stata la prima grazie a Benedetta Stangoni, che ha recuperato un assalto che l’aveva vista sempre in svantaggio e che poi ha conquistato col punteggio di 15-14. Flavia Astolfi del Circolo della Scherma Terni, che due anni fa aveva vinto nella categoria Giovanissime, ha invece chiuso al terzo posto insieme a Giulia Grimaldi del Champ Napoli. Domani, nell’ottava giornata di gare, sono in programma le prove di spada maschile Ragazzi e di sciabola femminile Giovanissime.

(ITALPRESS).